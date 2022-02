RILEGGI LIVE - Venezia-Napoli 0-2 (59' Osimhen, 90'+10 Petagna): gli azzurri sbancano il Penzo!

Il Napoli sbanca 0-2 lo stadio Luigi Penzo di Venezia. Osimhen al 59’ apre le marcature, Petagna chiude i giochi al 100'. Tre punti pesantissimi per il Napoli che torna al secondo posto in classifica, portandosi a -1 dall'Inter!

16.59 - FINISCE IL MATCH

100' - GOOOOOOL DEL NAPOLIII! Velenzia ultrasbilanciato e il Napoli va in contropiede con Petagna e Mertens. E' il belga a provarci con un tiro a giro, Lezzerini respinge sui piede dell'ex SPAL, per il quale è un gioco da ragazzi ribadire in rete!

98' - Colpo di testa di Henry, blocca senza problemi Ospina.

93' - ESPULSO EBUEHI! L'arbitro Mariani va a rivedere l'intervento del terzino del Venezia e cambia la sua decisione. Cartellino rosso e Venezia in dieci uomini.

92' - Duro intervento di Ebuehi su Mertens: il nigeriano viene ammonito.

90' - Vengono concessi 8 minuti di recupero.

88' - Ultime due mosse di Spalletti: escono Osimhen e Zielinski ed entrano Petagna e Ghoulam.

87' - Fallo di mano di Ceccaroni che interrompe l'avanzata di Di Lorenzo e si becca il cartellino giallo.

83' - Lobotka entra in ritardo su Henry e viene ammonito.

79' - Doppia sostituzione anche per il Napoli: escono Politano e Insigne ed entrano Elmas e Mertens.

78' - Doppio cambio per Zanetti: fuori Cuisance e Ampadu e dentro Nsamè e Fiordilino.

77' - Busio stende Zielinski e si becca il cartellino giallo.

74' - Primo cartellino giallo in casa Napoli: ammonito Mario Rui per un fallo su Aramu.

71' - Doppia sostituzione per i padroni di casa: escono Crnigoj e Johnsen ed entrano Busio e Aramu.

68' - Osimhen va via a gran velocità sulla destra, poi scambia con Politano. Chiude in angolo la difesa del Venezia.

63' - Uno-due tra Politano e Zielinski e conclusione d'esterno del polacco: tiro alto sopra la traversa.

61' - Primo cambio per il Venezia: esce Nani ed entra Henry.

59' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Politano si accentra e mette al centro un pallone perfetto per Osimhen che a tu per tu con Lezzerini colpisce di testa e segna la rete del vantaggio.

56' - Il match riprende dopo ben 5 minuti di stop. Ebuehi si è ripreso e può proseguire con una benda alla testa.

54' - Si è ripreso Mariani, non ancora Ebuehi che è ancora disteso per terra.

52 - 'Il gioco è fermo. Cure mediche in corso sia per Mariani che per Ebuehi.

51' - Testa contro testa fortuito tra Ebuehi e l'arbitro Mariani. Resta a terra il terzino del Venezia e resta stordito anche il fischietto di Aprilia.

49' - CRNIGOJ! Tentativo da fuori area del centrocampista del Venezia: tiro angolato, para Ospina.

47' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

16.02 - INIZIA LA RIPRESA

15.46 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro non assegna recupero.

42' - Il Venezia si schiaccia e chiude tutti gli spazi al Napoli.

38' - Ci prova Fabian dai 25 metri: tiro ciabattato, palla a lato.

36' - Mancano circa 10 minuti al termine del primo tempo. Match sin qui equilibrato.

32' - Okereke supera Juan Jesus sulla sinistra, si accentra e calcia. Ospina respinge, poi sulla ribattuta Lobotka salva di nuovo gli azzurri.

28' - PALO DI OSIMHEN! Il nigeriano riceve in area da Insigne, si sposta il pallone e fa partire il destro: la sfera termina sulla parte esterna del palo.

27' - Cuisance va alla battuta di un calcio di punizione dal limite dell'area: il suo sinistro termina in curva.

23' - POLITANO! Sponda di testa di Di Lorenzo per l'ex Inter che da dentro l'area di rigore ci prova di prima con il destro. Tiro di poco alto sopra la traversa.

21' - Tentativo di Insigne col sinistro: tiro debole e centrale, nessun problema per Lezzerini.

17' - Cross di Politano per Osimhen che decide di non tentare la conclusione di prima e finisce col perdere il pallone.

15' - Il copione della gara è chiaro: il Napoli tiene il possesso e fa la partita, il Venezia tenta di ripartire.

12' - Zielinski ci prova dal limite dell'area: il destro è centrale, Lezzerini blocca.

8' - Tanto agonismo in campo, le due squadre lottano senza risparmiarsi.

5' - Osimhen riceve palla sul lato corto dell'area e tenta il destro. Tiro deviato, corner azzurro.

3' - Zielinski riceve sul vertice dell'area, poi appoggia a Osimhen. Il destro del nigeriano viene murato.

15.00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14.59 - Minuti di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Maurizio Zamparini

14.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno del Penzo.

14.53 - Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "E' normale che il Napoli attacchi con tanti effettivi, coi terzini alti, quindi noi dobbiamo mettere in campo una situazione per impensierire loro. Non vogliamo fare una partita difensiva, se non quando saremo obbligati dal Napoli. Andiamo in campo con tre punte pure, con caratteristiche particolari, quindi abbiamo anche noi le nostre carte da giocarci".

Cos'ha detto alla squadra per mantenerla su un binario di serenità? "Per noi è un campionato difficile, ma lo sapevamo anche prima. Quando abbiamo tante grandi squadre in successione si può perdere un po' di autostima, ma noi dobbiamo cercare sempre la prestazione per guardare al futuro con serenità. L'ultima partita con l'Inter l'abbiamo fatto, mettendo in difficoltà la prima in classifica. Oggi serve un'altra grande partita"

14.45 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della sfida contro il Venezia è intervenuto al microfono di Dazn: "Parlare solo di Coppa d'Africa è un po' riduttivo, abbiamo avuto un sacco di infortunati, da metà novembre ci mancano 8-9 calciatori di gran livello. La risposta di Spalletti e del gruppo è stata straordinaria nel cimentarsi e credere nelle qualità che aveva dentro".

Siete davvero dentro al mese-chiave della stagione? "La direzione che dobbiamo prendere è sempre la stessa: affrontare ogni gara al massimo e poi faremo i conti. Non è il momento di fare analisi profonde, oggi è importante pensare al Venezia, una squadra allenata bene, su un campo difficile in cui tanti hanno lasciato punti e chi ha vinto ha fatto fatica".

A che punto siete col rinnovo di Mertens? "Abbiamo già detto, abbiamo un'opzione in mano nostra, c'è tutto il tempo di valutare con lui. A fine anno si siederemo insieme e valuteremo il da farsi".

E' una valutazione tecnica, anagrafica o economica? "A 360°, quando ci metteremo seduti valuteremo tutti i parametri".

13.45 - Sono ufficiali le formazioni di Venezia e Napoli, che si affronteranno tra poco al Penzo nel match valido per la 24ª giornata di campionato. Spalletti deve fare a meno dell'infortunato Lozano e di altri quattro indisponibili tra i quali Koulibaly, impegnato stasera nella finale di Coppa d'Africa. In porta Ospina, dal rientro dagli impegni con la Colombia, viene preferito a Meret. Davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Lobotka-Fabian Ruiz, in avanti Osimhen vince il ballottaggio con Osimhen, con alle spalle Politano, Zielinski e Insigne.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Nani, Okereke, Johnsen. All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

"E' un guerriero, ha messo insieme i pezzi della sua faccia ed è tornato a battersi con noi e dobbiamo dimostrare di essere alla sua altezza nella disponibilità alla lotta e alla battaglia". Spalletti lancia Osimhen da titolare, pronto a scendere in campo con la nuova mascherina più leggera e confortevole, e indica il nigeriano come esempio da seguire in quelle caratteristiche di combattività che, come sottolinea spesso, la squadra sembra non avere come dote principale.

Le assenze di Koulibaly ed Anguissa, unite alle indisponibilità di Lozano, Ounas e Tuanzebe, riducono le scelte ed anche i cambi. Spalletti ha parlato della necessità di riservarsi un giocatore in panchina per poter cambiare il match e quindi non è da escludere Elmas per Politano che però resta il favorito a destra nel terzetto con Zielinski e Insigne dietro Osimhen. A centrocampo Lobotka-Fabian e poi la solita linea difensiva davanti a Meret, favorito su Ospina.

"Non è una partita di passaggio verso l'Inter. Affrontiamo un avversario forte e sarà una partita tosta, difficilissima. Se non siamo a braccetto con l'Inter è colpa proprio di gare che sembravano più abbordabili". Luciano Spalletti in conferenza stampa tiene alta la soglia d'attenzione alla vigilia della sfida col Venezia, non dimenticando i passi falsi contro Spezia ed Empoli, evidentemente non cancellati dall'ottimo mese di gennaio che ha rilanciato le ambizioni del Napoli. Al punto che ora ha l'occasione per accorciare sull'Inter, finita ko nel derby proprio prima della visita al Maradona che può diventare delicatissima in caso di successo a Venezia.