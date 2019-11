RILEGGI LIVE - Youth League, Napoli-Salisburgo 1-5: altra disfatta, austriaci di un altro livello

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

15.48 - Si conclude qui, virtualmente, l'avventura del Napoli in Youth League. Mancano altre due partite (Liverpool fuori e Genk in casa) ma la classifica ormai è chiara e il secondo posto irraggiungibile: azzurrini fermi a 1 punti, sono già 7 quelli del Salisburgo che ha bissato il 7-2 dell'andata con il 5-1 di questo pomeriggio. Il Liverpool primo (7) sta giocando in questo momento col Genk (4). Già 16 gol subiti in 4 gare per il Napoli. Evidente, oggi, il divario tecnico tra le due formazioni. Bene Gaetano che ha segnato un gran gol. Il secondo in Youth League in tre partite. Sabato torna il campionato: sfida a Frattamaggiore col Sassuolo. Poi la sosta.

92' - Secondo giallo per Costanzo che viene espulso.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Ammonito Ceparano.

88' - Kjærgaard arriva da dietro su cross dalla sinistra, calcia in area a botta sicura, decisivo Zanon che manda in corner.

83' - Ammonito Kjærgaard per fallo su Ceparano.

82' - Ritmi blandi, la gara ha poco altro da raccontare, possesso palla insistito del Salisburgo.

79' - Altro cambio per il Salisburgo: entra Berger per Anselm.

78' - MARRAZZO! Da corner cross al bacio di Gaetano, colpo di testa di Marrazzo che manda alto. Poteva fare molto meglio.

77' - GAETANO! Punizione a giro del numero 10 azzurro, il portiere smanaccia in calcio d'angolo. Rivitalizzato Gaetano dopo il gol stupendo.

76' - Doppio cambio per il Napoli: entra Zanon per Vrakas e Sgarbi per Mancino.

74' - SESKO! QUINTO GOL DEL SALISBURGO! Palla in profondità, Sesko è in posizione regolare e col destro, in area, batte Daniele. Qualche protesta da parte degli azzurrini per possibile offside ma il guardalinee aveva lasciato correre.

73' - SENESE SFIORA UN GOL PAZZESCO! Dai 30 metri il difensore azzurro fa un pallonetto a un avversario e poi calcia al volo. La palla sfiora la traversa. Sarebbe stata una rete incredibile.

71' - Ammonito Pokorny. Il Napoli si è risvegliato, ha rimediato una punizione, continua ad attaccare. Ultimi venti minuti tutti da vivere per riscattare i primi settanta decisamente negativi.

69' - GAETANO! HA SEGNATO IL NAPOLI! Gol straordinario degli azzurrini col tiro dalla distanza del numero 10 che s'insacca all'incrocio baciando la traversa. Rete stupenda.

67' - Dagli sviluppi di calcio di punizione colpo di testa di Anselm da posizione favorevole, palla alta. Rimessa per Daniele.

66' - Ammonito anche Costanzo che, come Gaetano, rimedia il giallo dopo aver allontanato il pallone.

65' - Cambio nel Salisburgo: entra Kjærgaard per Sucic.

63' - Doppio cambio per il Napoli: entra Costanzo per Manzo e Ceparano per Esposito.

62' - Ammonito anche Gaetano per aver allontanato il pallone.

60' - SESKO! Ennesimo sprint del terzino che arriva sul fondo destro ma calcia a lato. In area c'erano cinque suoi compagni. In sei ad attaccare sul 4-0: è questo il Salisburgo.

58' - Anselm riceve sulla sinistra e calcia a giro, la palla s'impenna e termina alta, rimessa per Daniele.

57' - Come all'andata, il Salisburgo segna, domina e non smette di attaccare. Il Napoli, da qualche minuto, non riesce più a uscire dalla propria metà campo.

55' - Impressionante nelle sue progressioni palla al piede Luis Phelipe: dribbla tutti con estrema facilità, è successo anche in occasione del rigore, ma i difensori del Napoli sono stati complici nel lasciarlo passare troppo facilmente.

53' - SUCIC! POKER DEL SALISBURGO! Daniele intuisce ma non riesce a intervenire: palla alla sua sinistra e 4-0 per gli austriaci!

52' - RIGORE PER IL SALISBURGO! Fallo di Senese sul velocissimo Phelipe, giallo per il centrale e penalty per gli austriaci. Proteste del Napoli perché, secondo il calciatore, il fallo era stato commesso fuori area.

50' - Secondo giallo del match: ammonito Mancino per fallo a centrocampo.

49' - Prima del corner parapiglia in area del Salisburgo: l'arbitro estrae cartellino giallo per Virgilio.

48' - VRAKAS! Fiammata del Napoli: tiro del greco col destro, palla indirizzata sul secondo palo, para il portiere che manda in corner.

14.59 - Si riparte! Subito due cambi per il Salisburgo: esce Affengruber per Oroz e Seiwald per Prass.

45' - Fine primo tempo senza recupero.

43' - AFFENGRUBER! TRIS DEL SALISBURGO! Tiro dalla distanza, errore di Daniele e gli austriaci fanno 3-0!

41' - Anselm riceve in area e calcia indisturbato, Daniele interviene e smanaccia ma il Salisburgo resta in possesso del pallone.

37' - Aggiornamento meteo: inizia a piovere a Frattamaggiore.

35' - Gaetano serve sulla sinistra Marrazzo che avanza e arriva sul fondo, ma poi sbaglia il cross che è sul portiere. Riparte il Salisburgo ma da qualche minuto il Napoli ha alzato il baricentro e ha preso possesso della partita.

33' - Recupera palla il Napoli, Vrakas avanza centralmente, assist a sinistra per Gaetano che calcia di prima intenzione in area: in due tempi para Antosch.

32' - Potenziale chance per il Napoli: punizione dalla destra di Gaetano, la difesa del Salisburgo svirgola ma gli azzurrini non riescono ad approfittarne.

30' - Mezz'ora sul cronometro, risultato di 2-0 per il Salisburgo, con questo risultato Napoli fuori dalla corsa al secondo posto di Youth League, traguardo ugualmente difficile già alla vigilia.

28' - Netta la differenza tecnica tra le due squadre ma, fino a questo momento, la differenza la stanno facendo gli errori dei singoli, disattenzioni fatali.

27' - PHELIPE! RADDOPPIA IL SALISBURGO! Una serie di errori difensivi permettono agli austriaci di fare 2-0: la rete di testa a porta vuota è di Phelipe che, su cross dalla sinistra di Anselm, approfitta di un'uscita a vuoto di Daniele. Protagonista del gol anche Dedic: ha fatto 50 metri palla al piede, indisturbato. Quando è entrato in area è stato chiuso con un errore e con palla regalata proprio ad Anselm.

25' - Grande spunto di Gaetano che, sulla sinistra, resiste alla carica di due avversari e conquista corner. Lo stesso Gaetano va alla battuta ma il cross viene respinto.

24' - Curiosità: mentre Daniele è al rinvio tutti i giocatori del Salisburgo sono già nella metà campo del Napoli, fotografia di un atteggiamento tattico (ma anche di una cultura) che fin qui sta pagando, per gli austriaci.

23' - Ci prova Sesko dalla lunga distanza, palla deviata, sarà corner per la formazione austriaca: dalla bandierina nulla di fatto. Riparte il Napoli.

21' - Seiwald riceve al limite e calcia col destro, pallone a lato. Non si contano più le occasioni, potenziali e concrete, già avute dal Salisburgo.

19' - Attacca ancora a destra il Salisburgo: cross di Nunes Silva, pallone teso ma lungo per tutti. Rimessa per Daniele che oggi sostituisce Idasiak.

17' - OCCASIONE SALISBURGO! Napoli sorpreso, palla a scavalcare la difesa sulla destra per Phelipe che arriva sul fondo e crossa ma in area non c'è nessuno che riesce ad approfittarne.

14' - Da qualche minuto si era fatto insistente il pressing del Salisburgo che stazionava perennemente nella metà campo del Napoli.

13' - SEIWALD! GOL DEL SALISBURGO! Cross dalla destra di Phelipe, Anselm prova a intervenire in area ma svirgola, la palla arriva dietro a Seiwald che colpisce e fa 1-0!

10' - Ottimo intervento difensivo di Senese ma il Napoli perde subito palla: impressionante il pressing avversario, erano in cinque sul portatore di palla.

9' - SUCIC! Va proprio il 25 alla battuta, tiro a giro che scavalca la barriera ma si spegne a lato di un soffio. Rimessa per Daniele. Napoli in affanno.

8' - Fallo di D'Onofrio ai danni di Sucic, punizione da ottima posizione per il Salisburgo: siamo al limite dell'area e ci sono due uomini sul pallone.

7' - Si alza la pressione del Salisburgo che mette in difficoltà i difensori del Napoli che faticano a uscire palla al piede. "Non iniziamo a nasconderci" le parole di Baronio ai suoi calciatori affinché tutti possano essere d'aiuto ai compagni in possesso della sfera.

6' - PHELIPE! Ingenuo errore di D'Onofrio che, da ultimo uomo, tenta il dribbling su Phelipe. L'attaccante del Salisburgo gli ruba palla, entra in area e, da destra ma da posizione defilata, calcia ad incrociare a lato di poco.

5' - Non sono altissimi i ritmi in questi primi minuti di gioco: squadre corte e compatte, gioco poco fluido, tanti errori.

3' - Calcio di punizione a favore del Napoli sulla sinistra, va Gaetano alla battuta, conclusione alta sopra la traversa.

1' - Si comincia! Calcio d'inizio a favore del Napoli!

13.55 - Ecco l'ingresso in campo delle due formazioni.

13.15 - Squadre in campo per il riscaldamento.

12.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Baronio può contare su Gaetano, aggregato alla Primavera, in uno schieramento col doppio trequartista per la presenza di Vrakas. Tanto turnover però dopo il campionato: in panchina pilastri della squadra come Idasiak, Mamas, Vianni, Zanon e Sgarbi

NAPOLI (3-4-2-1): Daniele; D'Onofrio, Senese, Manzi; Potenza, Esposito, Virgilio, Marrazzo; Vrakas, Gaetano; Mancino. A disposizione: Idasiak, Costanzo, Ceparano, Mamas, Vianni, Zanon, Sgarbi. All. Baronio

SALISBURGO (4-3-3): Antosch; Nunes Silva, Affengruber, Okoh, Dedic; Seiwald, Pokorny, Sucic; Luis Phelipe, Sesko, Anselm. A disposizione: ​​​Schröcker, Kjærgaard, Berger, Oroz, Windhager, Prass, Omoregie. All. Kramer

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi il Salisburgo per la quarta giornata di Youth League allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 14). La gara d'andata terminò con una figuraccia per gli azzurri (7-2), ma i partenopei hanno ancora possibilità aritmetiche di passare il raggruppamento. I convocati di Baronio: Ceparano, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Gaetano, Idasiak, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Zanon.