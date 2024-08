Rinnovo Kvara, l'agente sbarca a Napoli! Ultimo incontro per la definizione?

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:51 In primo piano

Nelle prossime settimane il Napoli vuole raggiungere un accordo con Khvicha Kvaratskhelia per il rinnovo contrattuale. Lo si apprende dal Corriere dello Sport oggi in edicola: "Dopo il tormentone estivo e il vertice in Germania con De Laurentiis, è arrivato a Napoli il suo agente Mamuka Jugeli.

Guarda caso a ridosso del rientro dalle vacanze di Adl: il presidente potrebbe essere al Maradona già oggi, e ciò significa che a breve dovrebbe andare in scena un nuovo incontro per il rinnovo di Khvicha. Magari definitivo".