Rinnovo Rrahmani, Gazzetta: "Club può già prolungarlo con opzione a favore"

Futuro ancora in azzurro per Amir Rrahmani. Si lavora al rinnovo di contratto per blindarlo ma intanto il Napoli può già allungare l'attuale contratto. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Intoccabile Rrahmani.

E' stato il leader di Spalletti (29 in campionato e 7 in Champions) e poi anche di Conte (38 su 38 solo 15' saltati a Venezia); è il collante tra i settori, è uno dei superstiti del progetto del 2020, quello in cui il Napoli avviò la rifondazione tra gennaio e luglio 2020, ed è anche il futuro: il contratto è stato rinnovato nel marzo del 2023, ha scadenza estate del 2027, contiene un'opzione a favore della società per prolungarlo fino al 2028, quando il difensore avrà compiuto trentaquattro anni. Un uomo senza alcuna macchia".