Ultim'ora Rinviato a dopo la sosta il rientro di Neres: il brasiliano non è stato convocato

vedi letture

Antonio Conte dovrà ancora fare i conti con gli indisponibili. Per il match di Venezia non sarà ancora disponibile David Neres. Il brasiliano sembrava poter recuperare ma alla fine - riferisce Sky Sport - non è stato convocato. Tra i recuperabili c’è invece Mazzocchi. In porta sarà confermato Meret aiutato dal trio Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno in difesa.

Il centrocampo a cinque sarà invece composto centralmente da Gilmour, Lobotka, McTominay con il supporto di Politano a destra e Spinazzola a sinistra, in vantaggio su Olivera. Pochi dubbi in attacco. Conte dovrebbe schierare la coppia Lukaku-Raspadori.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte