Ritiro terminato, Conte: "Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia..."

Ad un giorno dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Modena, il tecnico azzurro Antonio Conte pubblica un post con le foto dal ritiro abruzzese.

Ad un giorno dall'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Modena per i 32esimi di finale, il tecnico azzurro Antonio Conte pubblica un post con le foto dal ritiro abruzzese, scrivendo: "Seconda ed ultima parte del ritiro terminata. Grazie per il sostegno che ci avete dato ogni giorno. Adesso si inizia,..".