Ritorno di fiamma per Tsimikas: (quasi) zero spazio al Liverpool, è l'alternativa a Emerson

Da quando è arrivato al Liverpool, Kostas Tsimikas ha collezionato soltanto 7 presenze e, per di più, spesso scampoli di partita. Appena 5' in Premier League, 130' in Champions League, una gara per intero solo in EFL Cup. Il suo utilizzo nel Merseyside, dunque, stato vicino allo zero, per questo in estate il terzino greco potrebbe già andar via. E, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è di nuovo sulle sue tracce.

C'E' (ANCORA) IL NAPOLI - Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un esterno mancino e il classe '96, 25 anni appena compiuti, potrebbe fare al caso suo. Il club azzurro lo cercò già un anno fa, quand'era in forza all'Olympiacos, ma non riuscì a prenderlo. Adesso il suo nome torna ad emergere nell'orbita azzurra, oltre a quello di Emerson Palmieri, il preferito per la corsia di sinistra, anche perché con Luciano Spalletti esplose durante la contemporanea esperienza a Roma.