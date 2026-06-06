Rizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”

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Matt Rizzetta, il presidente del Napoli Basket ed intermediario del fondo americano che sta cercando di acquistare il Napoli

Lunga intervista al podcast Bloomberg Business of Sport per Matt Rizzetta, il presidente del Napoli Basket ed intermediario del fondo americano che sta cercando di acquistare il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Ci presenti Underdog Global Partners e ci spieghi qual è la vostra missione?

"Siamo una società di private equity focalizzata sull'investimento e sulla gestione di asset sportivi sottovalutati. Abbiamo tre divisioni: la prima comprende le nostre franchigie sportive; oggi possediamo quattro squadre professionistiche tra calcio e basket in varie parti del mondo. La seconda si occupa di real estate, con progetti infrastrutturali legati ad arene, accademie e sviluppi immobiliari nel settore sportivo. La terza è una divisione di advisory che lavora alla strutturazione di operazioni per altri fondi di private equity, investitori ad alto patrimonio e family office che vogliono entrare nel mondo dello sport, che ormai è diventato una vera e propria asset class. Siamo orgogliosi di farne parte. Non mi aspettavo di trovarmi nel business dello sport a questo punto della mia carriera. Il mio percorso è un po' particolare: ho iniziato nel marketing e nei media. Ho fondato una società di media e marketing chiamata North 6 Agency alla fine del 2009. Il nome deriva da North 6 Avenue, la strada di Mount Vernon, nello Stato di New York, dove si stabilirono i miei nonni immigrati italiani. Abbiamo costruito una grande azienda. Ho iniziato lavorando dal seminterrato di casa e, nell'arco di circa dieci anni, l'abbiamo trasformata in una delle 50 principali società indipendenti di media e marketing degli Stati Uniti. Successivamente ho ceduto l'azienda e ho deciso di fare qualcosa di nuovo. Non riuscivo a immaginarmi in pensione. Volevo dedicare la mia vita a ciò che mi appassionava davvero. Era il mio sogno acquistare la squadra di calcio della città da cui erano emigrati i miei nonni e costruire una sorta di favola sportiva, riportandola ai vertici del calcio italiano. Era il 2019-2020, proprio quando Ryan Reynolds stava entrando nel progetto Wrexham. Pensai che avremmo potuto fare qualcosa di simile in Italia con una squadra chiamata Campobasso. Così è iniziato tutto. Abbiamo coinvolto partner straordinari come Mark Consuelos, Kelly Ripa, Dan Doyle e Angelo Pasto, persone che mi sostengono da molto tempo. Abbiamo trasformato il Campobasso in una vera storia da Cenerentola: siamo partiti dalla quinta serie dilettantistica, abbiamo vinto due campionati e ottenuto due promozioni. Nell'ultima stagione abbiamo chiuso al quarto posto in Serie C e siamo arrivati a poche vittorie dalla promozione in Serie B, un traguardo che quella tifoseria non raggiunge da oltre quarant'anni. Volevamo creare una piattaforma che rappresentasse i valori dell'underdog, da cui deriva anche il nome Underdog Global Partners. Quei valori rappresentano la mia storia personale. Ho un enorme debito di gratitudine verso i miei nonni e i miei genitori, che hanno sacrificato tantissimo per me e la mia famiglia. Sentivo che questo club potesse rappresentare quei valori. Dal punto di vista commerciale, inoltre, quella storia non veniva raccontata nel modo giusto. Per questo ci siamo concentrati innanzitutto sullo storytelling: come raccontare questa storia in modo da coinvolgere non solo i tifosi di calcio, ma tutte le persone che possono identificarsi nel percorso dell'underdog e nell'esperienza dell'immigrazione che mi ha portato a fare questo investimento."

Può spiegare come funzionano le diverse categorie del calcio europeo e quali differenze ci sono dal punto di vista del business?

"Essendo un imprenditore, sono per natura un ottimista. Ho una propensione al rischio piuttosto elevata e considero promozioni e retrocessioni una grande opportunità. Nel nostro caso, con il Campobasso, puoi acquisire o salvare una squadra estremamente sottovalutata. Certo, serve molto lavoro e nel calcio non esistono garanzie. Ma se raggiungi gli obiettivi che ti sei prefissato e porti la squadra nelle categorie superiori, il valore dell'investimento può crescere in modo straordinario. Puoi acquistare un asset a un valore e, due o tre anni dopo, ritrovarti con un asset che vale quindici volte tanto. L'altra faccia della medaglia è la retrocessione. Ho visto moltissimi investitori stranieri, soprattutto americani, acquistare club europei senza avere la rete di contatti giusta, senza comprendere le sfumature culturali, senza parlare la lingua o senza conoscere il calcio. Dopo due o tre anni si sono ritrovati con una squadra passata dalla prima o seconda serie alla quarta o quinta, cancellando il 90% del valore dell'investimento. Per questo servono grandi dirigenti, ma soprattutto un profondo rispetto per la cultura e le tradizioni locali. Spesso gli investitori stranieri non danno il giusto peso alla storia dei club. Nel mio caso, l'italiano non è la mia prima lingua, ma lo parlo fluentemente. Negli ultimi cinque o sei anni ho tenuto probabilmente tra le 100 e le 150 conferenze stampa in Italia e le ho fatte tutte in italiano. Credo che piccoli gesti come questo siano importanti per dimostrare rispetto verso la comunità, i tifosi e il territorio. Questi club vengono tramandati di generazione in generazione. Se arrivi con una mentalità esclusivamente commerciale e cerchi di imporre la tua presenza senza comprendere il contesto, rischi seriamente di fallire."

Quando valutate nuovi investimenti, come avete fatto con il Napoli Basket, quali aspetti considerate e come misurate i rischi?

"Il Napoli Basket è il nostro progetto più recente e stiamo entrando nel secondo anno di proprietà. È stato un successo che ha superato ogni mia aspettativa. A un anno dall'investimento, una squadra che non raggiungeva i playoff da vent'anni è arrivata a una sola vittoria dalla qualificazione. Stiamo costruendo un'arena all'avanguardia che sarà una delle più importanti d'Europa e siamo in dialogo con l'NBA per diventare una franchigia di espansione dell'NBA Europe. Quando ho iniziato a valutare questa opportunità, circa due anni e mezzo fa, ciò che mi ha colpito è stato il confronto con il calcio. Il calcio è chiaramente lo sport principale in Europa. Puoi prendere una squadra di una città secondaria, come Wrexham o Campobasso, e costruire un asset molto importante perché operi nello sport dominante del continente. Nel basket, invece, la situazione è diversa. È lo sport che cresce più velocemente in Europa. L'NBA sta investendo nel continente, l'Eurolega sta rafforzando la propria piattaforma commerciale e, grazie alla NCAA, si sta sviluppando un mercato dei trasferimenti di giocatori tra club europei e college americani che prima non esisteva. Tuttavia, resta ancora uno sport secondario. La nostra tesi era semplice: nel calcio investire in una città secondaria con uno sport primario; nel basket investire in una città primaria con uno sport secondario. Quando abbiamo analizzato il Napoli Basket, i multipli di valutazione erano molto più bassi rispetto al calcio. I club di basket venivano valutati tra una e una volta e mezzo i ricavi, mentre nel calcio si parlava di sei-dieci volte i ricavi. Per questo ritenevamo di poter acquisire un asset straordinario a sconto, all'interno dello sport con il più alto tasso di crescita in Europa e in una città come Napoli, che sta vivendo una forte espansione turistica e internazionale. L'America's Cup è stata assegnata a Napoli, si parla della Formula 1, la Costiera Amalfitana è alle sue spalle. Ho sempre visto Napoli come un marchio straordinario da esportare a livello internazionale e come una piattaforma ideale per il basket, considerando che milioni di italiani nel mondo si identificano con il Sud Italia e con Napoli. Questa era la nostra visione e, a giudicare dai risultati ottenuti finora, credo che la tesi si sia dimostrata corretta. Poi naturalmente si è aperto il capitolo Napoli calcio, che rappresenta una tesi completamente diversa: sport primario e città primaria."

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile interesse di Underdog per il Napoli. Cosa può dirci a riguardo?

"Sarei bugiardo se dicessi che questo era il piano fin dal primo giorno. Però, subito dopo l'acquisizione del Napoli Basket, mi è apparso evidente che esisteva la possibilità di costruire qualcosa di molto più grande di quanto io o i miei partner di UGP avessimo immaginato. L'idea era unire basket, calcio e, potenzialmente, anche altri sport, creando una vera piattaforma multisport a Napoli. Potrei fornirvi molti dati per spiegare perché considero Napoli una delle città e dei brand più unici e preziosi del mondo. Avevamo il Napoli Basket, stavamo costruendo un'arena e la squadra più importante della città era naturalmente il Napoli calcio, che si avvicina al centenario. È una società in cui ha giocato Maradona ed è una realtà unica perché Napoli è una città con una sola squadra. In molte grandi città europee ci sono più club: Londra ne ha decine, Madrid ha Real e Atletico, Milano ha Inter e Milan, Roma ha Roma e Lazio. Napoli ha semplicemente il Napoli. A noi piaceva l'idea di unire tutti questi asset. Se guardiamo alle principali società calcistiche del mondo, tre delle prime quattro sono piattaforme multisport: Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Immaginavamo quindi una struttura con il basket, un'arena, il calcio e importanti investimenti nello stadio e nelle infrastrutture. Ritenevamo che, quasi immediatamente, ci saremmo trovati davanti a uno dei 10-15 brand calcistici più preziosi al mondo. E guardando a cinque, sette o dieci anni, Napoli dispone di una comunità internazionale enorme. Molti non lo sanno, ma Napoli è soltanto la quinta città al mondo per numero di napoletani. Ci sono città come San Paolo, Buenos Aires e altre realtà internazionali che ospitano più napoletani della stessa Napoli, che conta circa quattro milioni di abitanti. Questo dà un'idea del potenziale internazionale che vedevamo nel brand. Da lì abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo trascorso circa sei mesi a conoscere meglio la famiglia De Laurentiis, verso la quale nutro un enorme rispetto. Aurelio De Laurentiis ha acquistato il club dopo il fallimento, oltre vent'anni fa, e lo ha trasformato in uno dei trenta brand calcistici più preziosi al mondo e in una presenza costante in Champions League. Mi sono avvicinato a lui senza alcun interesse personale immediato. Gli dissi semplicemente che, se fosse esistita un'opportunità di collaborazione, noi avevamo il basket e lui aveva il calcio. Poi le conversazioni si sono evolute e sono diventate più serie. Non posso dire molto di più, ma vedremo cosa succederà."

Il Napoli non era ufficialmente in vendita. Siete entrati in quei colloqui pensando a una partnership o l'idea di acquistare il club è nata successivamente?

"Credo che il punto centrale delle nostre conversazioni sia sempre stato il tema della legacy. Bisogna ricordare che io sono un imprenditore che ha investito nello sport per passione. Oggi esiste UGP, esiste una struttura di private equity, ma non sono un gestore di hedge fund che passa le giornate davanti a un foglio Excel pensando a un'uscita tra cinque o sette anni. Sono entrato in questo mondo perché mi appassiona e perché per me conta il lascito che si lascia. Le conversazioni con la famiglia De Laurentiis sono partite proprio da questo concetto. I numeri erano un aspetto che avremmo affrontato eventualmente in un secondo momento. Quando guidi un club, come ho visto accadere a Campobasso e al Napoli Basket, ci metti il cuore e l'anima. È un lavoro che occupa venticinque ore al giorno, otto giorni a settimana, trecentosessantasei giorni all'anno. Lavori più di quanto avresti mai immaginato. Per questo comprendo perfettamente quanto sia importante il concetto di legacy. Gran parte delle nostre prime conversazioni riguardava proprio questo: come costruire il futuro di un club che lui ha preso dal fallimento nel 2004 e ha portato dove si trova oggi. Non puoi semplicemente venderlo a un fondo che pensa di rivenderlo dopo cinque anni a una cifra superiore. Aurelio me lo ha detto chiaramente: ha una responsabilità verso i cento milioni di napoletani nel mondo, la maggior parte dei quali tifano Napoli. Se un giorno il club dovesse passare di mano, dovrebbe essere affidato alla persona giusta. Per questo ho sentito una profonda responsabilità nel dimostrare che sarei in grado di portare il club nel futuro, rispettandone la tradizione e l'eredità costruita fino a oggi, ma aggiungendo anche innovazione e attrattività internazionale. Alla fine, più ricavi significano più investimenti nel club. Più investimenti significano una squadra più competitiva. E una squadra più competitiva restituisce valore alla comunità, che è ciò di cui si tratta davvero.

Se l'operazione dovesse andare in porto, quali sarebbero le prime aree su cui interverreste?

"Non stiamo parlando di distribuzioni o dividendi. Stiamo parlando di aumentare la base dei ricavi, il che ci permetterebbe di investire nel club, renderlo più competitivo e restituire valore alla comunità, che è ciò che conta davvero. La prima area di intervento sarebbe l'infrastruttura. Lo Stadio Maradona è stato costruito tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta e, credo, non abbia mai subito interventi di modernizzazione davvero significativi. L'Italia sta lavorando alla candidatura per gli Europei del 2032 e il tema degli stadi è un problema diffuso nel Paese. Napoli è la terza città d'Italia e deve necessariamente essere una città ospitante. La prima cosa che faremmo, e ne abbiamo già discusso in modo piuttosto approfondito con il Comune di Napoli e con il sindaco, sarebbe investire nelle infrastrutture per trasformare lo stadio in uno dei grandi gioielli del calcio europeo moderno. Per varie ragioni, il club non ha investito molto nelle infrastrutture complementari: accademie giovanili, centri comunitari e strutture simili. Eppure gran parte del talento calcistico italiano proviene dal Sud, da Napoli e dalle regioni meridionali. Molti ragazzi, già tra i 10 e i 18 anni, sono costretti a trasferirsi al Nord. Questo è qualcosa che vorremmo cambiare. Investiremmo fortemente nelle infrastrutture necessarie per sviluppare e trattenere quel talento, creando campi, accademie e strutture adeguate per la crescita dei giovani. Poi c'è il tema dell'attrattività internazionale. Napoli è un brand globale. Napoli, la Costiera Amalfitana e tutto il territorio circostante rappresentano oggi una delle realtà più dinamiche d'Europa. Credo che Napoli sia la città più giovane d'Italia dal punto di vista demografico e una delle destinazioni turistiche con la crescita più rapida del continente. Ci sono enormi flussi di capitali e investimenti che stanno arrivando in città. Se confronto tutto questo con Campobasso, che amo e che considero la mia creatura, parliamo di realtà completamente diverse: Campobasso conta circa 50.000 abitanti, mentre un singolo quartiere di Napoli può avere una popolazione cinque o sei volte superiore. Le opportunità sono incredibili. Se avessimo affrontato un progetto del genere trent'anni fa sarebbe stato diverso, ma la Napoli di oggi, a mio avviso, è una delle città più belle, moderne, sofisticate ed eleganti del mondo. E siamo orgogliosi di rappresentarla."

Parla di ristrutturare il Maradona o di costruire un nuovo stadio?

"La nostra visione sarebbe sicuramente quella di ristrutturare l'impianto esistente. Attorno allo stadio ci sono ampie aree che possono essere valorizzate e sviluppate. C'è poi tutto il tema legato al marchio Maradona, che non appartiene al club ma rappresenta un'enorme opportunità commerciale. Ho sviluppato un ottimo rapporto con Diego Maradona Jr. e credo che il brand Maradona abbia un potenziale straordinario. A Napoli si percepisce qualcosa di unico. Sono una persona molto spirituale e non metterei mai nessuno allo stesso livello del Signore, ma a Napoli trovi statue di Gesù e statue di Maradona una accanto all'altra. Nessuno viene considerato superiore all'altro. Maradona è ancora una presenza viva nella città. Il suo spirito scorre nelle vene delle persone e nelle strade di Napoli. Per questo, quando parliamo di investimenti infrastrutturali, guardiamo anche a iniziative che possano essere commercialmente sostenibili ma che, allo stesso tempo, rendano omaggio alla sua eredità e al suo spirito, aspetti che secondo me non vengono ancora valorizzati come potrebbero. Per dare un'idea, credo che il marchio Maradona generi ogni anno centinaia di milioni di dollari di fatturato. E, se non sbaglio, tra il 96% e il 98% di quel fatturato deriva da prodotti contraffatti. Questo fa capire quanta domanda esista e quante opportunità ci siano ancora da sviluppare."

Se riusciste a creare una piattaforma che unisca Napoli calcio e Napoli Basket, quale sarebbe il vostro obiettivo finale?

"Vengo da un percorso imprenditoriale. Ho costruito un'azienda e, prima di venderla, abbiamo completato diverse operazioni di acquisizione e integrazione. Abbiamo acquistato società più piccole, le abbiamo integrate nella nostra piattaforma e poi ho ceduto l'intero gruppo. Per questo conosco molto bene i concetti di integrazione, fusioni, acquisizioni e sinergie. La bellezza di questa piattaforma è che oggi abbiamo già una squadra di basket, una nuova arena in costruzione e una tifoseria in crescita. Certo, resta una base di tifosi più piccola rispetto a quella del Napoli calcio, ma aggiungendo il club calcistico si creerebbe un valore enorme. In termini aziendali, sarebbe come acquisire una gigantesca base clienti già esistente. Una delle ragioni principali che spingono un'azienda a realizzare una fusione o un'acquisizione è proprio l'acquisizione di clienti. Nel caso del Napoli calcio stiamo parlando di centinaia di milioni di tifosi e simpatizzanti nel mondo. Integrando questa base con il basket, lo sport che cresce più rapidamente in Europa, in una delle città più affascinanti e dinamiche del continente, e aggiungendo gli investimenti nelle infrastrutture, nell'arena, nello stadio e nei progetti collegati, si creerebbe qualcosa di davvero speciale. Ci sono persone molto più esperte di me che analizzano numeri, multipli e valutazioni. Io guardo la questione con la convinzione assoluta che, se riuscissimo a realizzare questa visione, tra cinque o dieci anni ci troveremmo alla guida di una delle cinque organizzazioni sportive più preziose al mondo. È questo ciò che vogliamo costruire. Al di là del ritorno finanziario, per me si tratta di creare qualcosa che lasci un'eredità importante, costruendo una comunità globale e unendo le persone attraverso lo sport, in questo caso basket, calcio e altre discipline. Sarebbe un sogno che si realizza."