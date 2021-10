Roma-Napoli 0-0, le pagelle: Zielu-Insigne, solo palle perse! Osimhen isolato, bene mediani e difesa

Ospina 6 - Abraham lo grazia calciando fuori, Mancini si ripete nella ripresa mandando fuori di testa. Per il resto la Roma non lo chiama quasi mai in causa, subisce un colpo da Abraham ma stringe i denti.

Di Lorenzo 6,5 - Prova solida, non accusando la fatica dei 90' con il Legia. Concede poco e quando viene scavalcato accade soltanto per qualche transizione veloce della Roma che lo vedeva alzato in spinta.

Rrahmani 7 - Almeno un paio di intuizioni importanti su situazioni potenzialmente molto pericolose. Per larghi tratti sembra essere lui a guidare la difesa e non è da poco considerando che parliamo una linea da 3 gol subiti in 9 partite.

Koulibaly 7 - Esce tantissimo, spezzando la linea difensiva e prendendosi grandi rischi, e per questo ha più possibilità di non essere perfetto, ma se la cava quasi sempre alla grande. Nella ripresa è bravo a difendere lo spazio quando il terzino è scavalcato.

Mario Rui 6,5 - Qualche cross interessante ma che non trova fortuna, nell'ambito di una partita importante nelle due fasi. Tiene in qualche modo a bada un cliente scomodo come Zaniolo dal suo lato, costringendolo spesso ad accentrarsi.

Anguissa 7 - Tiene botta da giocatore vero quando sotto pressione, è l'unico che non concede ripartenze perdendo palla quando accerchiato. Si butta spesso anche dentro, ma non arrivando al tiro, anche se viene toccato e probabilmente poteva starci il rigore.

Fabian 7 - Fantastica la verticale che porta Politano all'assist per il palo di Osimhen. Da premiare perché riesce a sdoppiarsi bene nelle due fasi, in una gara ricca di capovolgimenti di fronte. Chiude con 75 tocchi, più di tutti, ed il 95% di precisione, anche qui meglio di tutti. Gioca semplice per far ripartire l'azione, in non possesso col posizionamento più che col fisico recupera tanti palloni.

Politano 6 - Inizia bene, puntando Vina con continuità, servendo palloni interessanti e poi sfiorando anche l'appuntamento con il gol di testa. Alla distanza però si perde un po', si unisce alle palle perse sulla pressione e si avvia al cambio (dal 70' Lozano 6 - Un paio di spunti, ma come Elmas entra nella fase in cui il Napoli arretra un po' e quando prova a ripartire su di lui c'è il fallo sistematico)

Zielinski 5 - Un'altra prova molto al di sotto del suo livello. Fatica a gestire palla centralmente nonostante ampi spazi, quando prova a prendersi responsabilità è davvero troppo impreciso e fa scattare tante ripartenze della Roma (dal 70' Elmas 5,5 - Inizia al centro, poi finisce più laterale, ma non incide più di tanto in una fase in cui il Napoli non è più lucido)

Insigne 5,5 - Un'iniziativa che lo porta a calciare alto, poi per il resto incide ben poco. Quando prova ad accentrarsi finisce per perdere palla e lanciare in ripartenza la Roma. Non trova quasi mai il filtrante per Osimhen e porta a casa solo un cross tagliato che Politano non gira in porta (dall'81' Mertens sv - Qualche buona apertura ed un fallo nel finale intelligente per spezzare la ripartenza)

Osimhen 6,5 - Le provocazioni degli avversari, colpendolo alla testa o alla schiena ad ogni lancio, rendono l'idea del timore nei suoi confronti. Sfortunato sul doppio tocco che porta al palo, a porta vuota, per il resto non è servito benissimo e su una delle poche occasioni è in fuorigioco.