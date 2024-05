Romano annuncia: "Accordo totale con Conte! Risolto l'ultimo nodo, si attende anche Oriali per la firma"

E' davvero tutto pronto per l'arrivo di Antonio Conte al Napoli. Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

E' davvero tutto pronto per l'arrivo di Antonio Conte al Napoli. Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite i suoi account social: "Antonio Conte e il Napoli stanno per definire gli ultimi dettagli del contratto! Accordo in vigore sui diritti di immagine, stipendio fisso e confermata anche la durata dell'accordo - fino a giugno 2027.

In fase di definizione anche lo staff… con Lele Oriali pronto a incontrare la società per completare il tutto. Ingaggio record per un allenatore e ingaggio più alto tra gli attuali allenatori della Serie A, tutto pronto per Conte al Napoli".