Romano: "Manna a Londra vuole chiudere Lukaku entro questa settimana"

Il ds del Napoli Giovanni Manna nelle prossime 24 ore incontrerà il Chelsea a Londra per la definizione dell'affare Romelu Lukaku. Ad annunciarlo sui social è il giornalista Fabrizio Romano.

"Tutte le parti coinvolte si aspettano che Lukaku diventi un nuovo giocatore del Napoli nei prossimi giorni" ha aggiunto il giornalista rilanciando una sua stessa notizia delle scorse ore.

🚨 Romelu Lukaku deal expected to happen as Napoli are advancing in talks with Chelsea.



Napoli director will meet with Chelsea in London in the next 24h to proceed and try find final solution.



All parties involved expect Lukaku to become new Napoli player in the next days. pic.twitter.com/043LCKdXuK