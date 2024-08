Romano: "Napoli pronto a chiudere per David Neres e Gilmour! Si insiste anche per Lukaku"

Il Napoli è pronto a chiudere sia gli accordi di David Neres che quelli di Billy Gilmour questa settimana. Questa la notizia che arriva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive: "Accordo in atto con entrambi i giocatori e nuove offerte per concludere entrambi gli accordi con Benfica e Brighton. Il Napoli insisterà anche per Romelu Lukaku, seguiranno nuovi contatti con il Chelsea".

Napoli are prepared to close both David Neres and Billy Gilmour deals this week.



Deal in place with both players and new bids to get both agreements done with Benfica and Brighton.



↪️🇧🇪 Napoli will also insist for Romelu Lukaku as new contacts will follow with Chelsea.