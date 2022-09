Ronaldo, l'amico-giornalista spegne le voci: "Non ha mai preso in considerazione il Napoli!"

E' possibile che il Napoli piazzi il colpo Cristiano Ronaldo in extremis? Dopo i rumors rilanciati da Marca, arriva la smentita secca e decisa

E' possibile che il Napoli piazzi il colpo Cristiano Ronaldo in extremis? Dopo i rumors rilanciati da Marca, arriva la smentita secca e decisa di Edu Aguirre, giornalista del programma spagnolo 'El Chiringuito de Jugones' e grande amico dell'asso portoghese: "Cristiano Ronaldo non ha mai preso in considerazione le ipotesi di giocare nello Sporting o nel Napoli".

L'affare è quasi impossibile

A queste latitudini qualcuno ci spera ancora, ma pare davvero complicato - se non impossibile - che un'operazione del genere venga definita in queste poche ore che ci separano dalla fine della campagna acquisti estiva di quest'anno. Lo conferma Aguirre, fonte molto vicina a CR7.