Rui Patricio, Leno o Sirigu...? ADL ha fatto la scelta giusta

Rieccoti, Spal. Due anni fa ero curioso di affacciarmi in Serie A per scoprire cos'avvertissi, oggi viaggio fiero da una parte all'altra dell'Europa coi guantoni come amici e un talento che mi rende ovunque sicuro.

Starà pensando più o meno questo, Alex Meret, alla vigilia della sfida di domenica. Tornerà in uno stadio amico, affronterà la squadra che l'ha lanciato, dove s'è consacrato tanto da esser notato dal Napoli. La Spal ha dato fiducia a Meret e domenica proverà a far crollare almeno una delle sue infinite certezze. Sa che non sarà semplice perché in questi mesi il portiere del Napoli è cresciuto confermando di avere doti da predestinato. In poco tempo è passato da promessa a certezza, oggi contrasta Donnarumma per il posto da titolare in Nazionale e anche l'opinione pubblica inizia ad apprezzarlo avanzando dubbi leciti sul padrone dei pali azzurri a Euro 2020.

Col Verona il portiere friulano aveva vissuto dieci secondi da Supereroe, col Salisburgo s'è ripetuto ma c'ha messo più tempo, assecondando i ritmi degli austriaci, per compiere tre parare decisive, da numero uno in tutti i sensi. De Laurentiis si gode la sua intuizione, forse una delle più importanti: lo ha scelto lui, personalmente, Meret. Il Napoli - che doveva sostituire Reina - aveva cercato Rui Patricio, trattava Leno e pensava anche a Sirigu. Poi la svolta: 20 milioni per far vacillare Pozzo. Sono bastati per assicurarsi il futuro.