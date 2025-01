Saltato Danilo, nuova idea per la difesa: Pongracic dalla Fiorentina

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli è alla ricerca di un difensore, dopo la scelta di Danilo di tornare in Brasile quando era ad un passo dal Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E se Danilo ha compiuto una scelta di vita optando a sorpresa per il ritorno in Brasile, nonostante domenica avesse praticamente definito con il Napoli, il ds ha aperto un altro capitolo: e ora, carezza l’idea Marin Pongracic.

Il croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal. Prestito chiuso (oneroso, oltre un milione), ma sospeso fino a nuovo ordine".