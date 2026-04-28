Sarri-Napoli, Pedullà: "E' un nome in evidenza. Parlerà prima con la Lazio"

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Maurizio Sarri al Napoli non è fantacalcio, anzi. Ma un'ipotesi possibile. Lo dice Alfredo Pedullà, giornalista, che su X ha scritto: "Maurizio Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del Napoli se dovesse finire il rapporto con Conte (il “se” va tenuto). Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il Manchester City lo considera sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di addio.

“Il Napoli? Fantacalcio”: la dichiarazione di Sarri di ieri è un’onesta sintesi di contatti diretti fin qui mai avvenuti. Sarri ha altre due possibili opzioni in Serie A, ovviamente prima parlerà con la Lazio". Proprio Sarri ieri dopo la gara con l'Udinese aveva dichiarato: "Voci sul Napoli? È fantacalcio".