Ultim'ora Futuro Anguissa, Romano: "Può partire e il sostituto può arrivare dall'Inter"

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Fabrizio Romano sul suo canale Youtube fa sapere che Anguissa potrebbe partire e che il sostituto potrebbe arrivare dalla Serie A: "Frattesi è un possibile obiettivo in entrata, perché piace molto alla dirigenza del Napoli, ma c'è un calciatore che a centrocampo può salutare. Già è stato vicino a salutare l'anno scorso, l'estate scorsa ne abbiamo parlato tante volte: torna ad essere un nome in uscita ed è quello di Anguissa. Partite e gol in Serie A, partite in Champions quest'anno: insomma, anche lui per una serie di motivi non è stato lo stesso Anguissa di sempre.

E vi posso aggiungere il fatto che comunque Anguissa continui ad avere estimatori in Turchia, fuori dall'Europa ci sono diversi club che stanno sondando il terreno per arrivare ad Anguissa e, come un anno fa, Anguissa, che ha un contratto in scadenza nel, valuterà bene il tipo di percorso da intraprendere anche da un punto di vista puramente di vita e di ultimo contratto magari da firmare. Quindi insomma Anguissa potrebbe lasciare Napoli, Frattesi è un nome possibilmente in entrata per il Napoli".