Ultim'ora Lukaku ai saluti, Romano: "Ama Milano per tanti motivi, si è trovato benissimo"

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Romelu Lukaku può lasciare Napoli in estate. Sul canale Youtube di Fabrizio Romano arrivano gli ultimi aggiornamenti sul belga: "Lukaku, contratto in scadenza nel 2027, lascerà il Napoli a fine stagione e vi posso dire che chiaramente Lukaku, per la storia, per il recente passato, per determinati anche investimenti a livello privato, per l'amore che prova anche nei confronti della città, tornerebbe volentieri a Milano. Però è chiaro che la sponda Inter è una sponda chiusa per ovvi motivi.

Il Milan cerca un attaccante: io non sto dicendo che ci siano trattative, non sto dicendo che ci siano contatti; vedremo se magari Lukaku potrà essere proposto al Milan nelle prossime settimane, ma sicuramente la notizia è che Lukaku, lasciando il Napoli a fine anno, dovrà trovare chiaramente una soluzione da cui ripartire. A Lukaku piace molto Milano come città, si è trovato molto bene, però da qui a dire che potrebbe tornare… chissà, a Milano ne passa di acqua sotto i ponti. Quindi poi vi aggiorneremo, ma sicuramente l'entourage di Lukaku lavorerà per trovare una soluzione in vista del futuro".