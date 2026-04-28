Infortunio Vergara: spunta la data del suo ritorno in campo

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Un pezzo alla volta. Conte sta per ritrovare tutti per il finale di stagione. Dopo aver recuperato Rrahmani e in attesa di Di Lorenzo, che può rientrare sabato, il prossimo destinato a tornare in gruppo e nell'elenco dei convocati è Vergara. Ne parla il Cds oggi in edicola nel focus infortunati. "Il capitano proverà a tornare almeno nell’elenco dei convocati, sono giorni decisivi per valutare le sue condizioni e i progressi che potrebbero portare all’okay definitivo per il suo recupero.

Si tratterebbe, per Conte, di un altro ritorno prezioso in difesa dopo quello di Rrahmani, convocato con la Lazio e poi titolare di nuovo con la Cremonese. Con lui in campo, subito clean sheet. Di Lorenzo è un altro perno del reparto la cui assenza in questi mesi si è sentita. Ha saltato le ultime undici di campionato per un problema al ginocchio emerso contro la Fiorentina a fine gennaio. Un lungo stop, nel mezzo anche un’operazione al piede per un problema pregresso, ma ormai il rientro è a un passo. Ci vorrà ancora qualche giorno per Vergara, che tenterà di recuperare per la partita successiva, quella in casa contro il Bologna. Più lunghi i tempi per Neres, l’ultimo degli assenti, oltre a Lukaku".