Il Napoli ha già scelto il sostituto di Juan Jesus: arriverà subito

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Juan Jesus è in scadenza di contratto ma non dovrebbe rinnovare con il Napoli. Via a fine stagione dunque dopo due scudetti vinti da protagonista. Chi al suo posto, adesso? Il nome lo fa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. E si tratta di un ritorno, in realtà. Secondo il quotidiano, infatti, al posto di JJ in rosa ci sarà il ritorno di Rafa Marin, che ha fatto molto bene in prestito al Villarreal e che dunque è pronto a tornare a Napoli ma per restarci e dunque da protagonista. Rientrerà alla base dopo il prestito al Torino un altro difensore, ovvero Marianucci. Insomma, le alternative non mancano per il reparto arretrato.

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