Non solo Lukaku, Gazzetta: "Altri due pilastri degli scudetti via in estate"

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Il Napoli si rifà il look e saluta il passato e diversi giocatori che hanno fatto la storia vincendo gli ultimi scudetti. Sarà un'estate di saluti la prossima, lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per cui, oltre a Lukaku, il cui destino sembra ormai già segnato, andranno via in tanti, anche Juan Jesus, che non rinnova, e Anguissa. Il quotidiano scrive: "C'è da abbassare il monte ingaggi e pure ringiovanire la rosa. Lukaku andrà via, dall'alto del suo pesantissimo ingaggio da 11,5 milioni lordi - il più alto della squadra - e con lui saluteranno due pilastri degli ultimi due scudetti.

Juan Jesus, 35 anni a giugno, è in scadenza e non rinnoverà. E pure l'avventura di Frank Anguissa è ormai ai titoli di coda. Tre uscite sicure, poi chissà cos'altro accadrà".