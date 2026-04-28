Roma, tutto su Manna: è il preferito anche per Gasp, Friedkin all'assalto

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La Roma insiste, vuole Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo. Ma Manna è blindato dal Napoli e dunque la pista appare complessa. Ma dalla Capitale, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola, non si arrendono. "Il suo il profilo unisce, convince, accende entusiasmo. Il pressing della Roma è serrato, continuo. L’obiettivo? Strapparlo al Napoli con cui ha vinto lo scudetto all’esordio e portarlo nella Capitale per aprire un nuovo ciclo. Manna piace perché è moderno (parla quattro lingue), concreto, giovane, vincente. Piace perché ha dimostrato di saper costruire squadre vere, mescolando talento ed esperienza con una visione chiara. Piace, soprattutto, perché incarna perfettamente l’idea di calcio di Gasperini".

Il quotidiano poi aggiunge: "Convincere prima Manna e poi De Laurentiis non sarà semplice. Il diesse è legato al Napoli da un contratto lungo, fino al 2029. Serve un colpo da maestro, uno di quelli che spostano gli equilibri prima ancora del mercato dei giocatori. Ecco perché, sullo sfondo, potrebbero entrare in scena direttamente i Friedkin".