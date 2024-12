Scambiereste Raspadori e con chi? Il bivio del Napoli su Jack

Ci siamo. È arrivato il mercato di gennaio e le valutazioni che necessariamente lo accompagneranno. Il Napoli, alle prese con le richieste di Antonio Conte che vuole un difensore, un centrocampista ed un esterno, deve fare i conti anche con il mercato in uscita e le tante richieste che arrivano per Giacomo Raspadori.

Fino a qui, le briciole. L’ex attaccante del Sassuolo ha collezionato 8 presenze in campionato, 2 da titolare, per un totale di 253 minuti giocati con 0 gol e 0 assist. Nonostante le difficoltà, Raspadori è tra i calciatori più richiesti sul mercato, con diversi club interessati. Sul piatto, diverse opzioni di scambio.

Da una parte c’è la Juventus, con Thiago Motta che lo ritiene perfetto per il suo 4-2-3-1. Dall’altra c’è la Roma, che con Ranieri cerca un nuovo assetto e magari un erede di un Dybala sempre in bilico. I bianconeri pensano di offrire Nicolò Fagioli al Napoli, i giallorossi pensano ad una separazione da Lorenzo Pellegrini: due calciatori con caratteristiche simili, che il Napoli sta ricercando sul mercato. Basterà per convincere il Napoli? La sensazione è che servirà un conguaglio importante per, eventualmente, sbloccare queste operazioni.