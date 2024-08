Ufficiale Scott McTominay è del Napoli! Arriva la firma e l'annuncio di ADL: "Benvenuto Scott!"

Il Napoli accoglie il suo sesto acquisto estivo proprio nell'ultimo giorno di mercato. Ed è un nome che in questi giorni fa sognare i tifosi: Scott McTominay è un nuovo calciatore del Napoli. Ad annunciarlo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, con il solito tweet: "Benvenuto Scott!". Il centrocampista scozzese, prelevato dal Man United, a differenza di quanto accade solitamente con gli arrivi a Roma è stato invece accolto ieri da centinaia di tifosi all'interno e all'esterno dell'aeroporto di Capodichino e questa mattina s'è sottoposto alle visite mediche alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Inizia ufficialmente dunque l'avventura italiana dell'ormai ex centrocampista e bandiera del Manchester United, che lascia i reds dopo davvero una vita (iniziò a 5 anni nell'academy) e si unirà al gruppo di Antonio Conte per attaccare a tutti gli effetti la titolarità degli attuali centrocampisti. Per il Napoli un affare da 30 milioni di euro più il 10% di una futura rivendita al club inglese. Sabato probabilmente sarà in panchina con i compagni per la sua prima gara contro il Parma. Scott McTominay, in doppia cifra l'anno scorso in Premier League, è del Napoli.