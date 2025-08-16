Scudetto, la griglia del Cds: "Napoli avanti, all'Inter serve Lookman. E Juve e Milan..."

Un anno fa tutti indicavano l'Inter come favorita, ricorda la versione on line del Corriere dello Sport che propone una sorta di analisi della griglia di partenza della Serie A ormai alle porte. Qualcuno poi aggiungeva la Juve di Motta, ma nessuno il Napoli che arrivava dal decimo posto. Conte però è riuscito a stravolgere i pronostici, ma l'Inter resta la sfidante:

"A otto giorni dall’inizio del campionato, il Napoli è inevitabilmente la prima candidata per una serie di motivi: è campione d’Italia, Conte ha già un anno di profondo lavoro alle spalle, la squadra è stata rafforzata, ha la possibilità di variare il modulo, ha un’avversaria (l’Inter) che arriva da una stagione interminabile. Il punto a sfavore, pensando solo in prospettiva campionato, sono le partite che il Napoli giocherà in Champions, almeno otto, ma sotto il Vesuvio sperano di più. De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema garantiscono qualità, sprint, gol e solidità, il Napoli è più forte e completo dell’anno scorso"

Sull'Inter invece "le fatiche del Mondiale potrebbero farsi sentire. È la prima volta che una squadra chiude la stagione l’ultimo giorno di giugno. I nuovi arrivati, da Bonny a Pio Esposito, da Luis Henrique a Sucic, portano idee e varianti di gioco, ma all’Inter manca ancora il colpo che può davvero riportarla a ridosso del Napoli. Quel colpo si chiama Lookman. Quindi tutto si riduce a Napoli-Inter? Probabilmente sì, ma la Juventus non ci sta e il Milan nemmeno. Non possiamo escluderle a priori dal giro-scudetto".