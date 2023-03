Scudetto Napoli, da Plebiscito a Scampia: si pensa a 4 location per festeggiare in sicurezza

Evento clou e a numero chiuso in Piazza del Plebiscito, con altre location aperte a Scampia, centro e lungomare

Si pensa a quattro location differenti per festeggiare, quando accadrà, lo scudetto. Il Comune di Napoli è già a lavoro. Evento clou e a numero chiuso in Piazza del Plebiscito, con altre location aperte a Scampia, centro e lungomare. Questa sarebbe la base del piano organizzativo alla luce di un tavolo tecnico di qualche giorno fa in Prefettura. Si pensa al Plebiscito come piazza principale, con un palco e ospiti di eccezione.