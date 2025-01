Ultim'ora Scuffet è arrivato a Napoli, le prime parole: "Grazie per il benvenuto. Conte? Non ci ho ancora parlato"

Inizia una nuova avventura per Simone Scuffet: il portiere è arrivato all'aeroporto di Napoli per sostenere nella giornata di domani le visite mediche di rito e infine firmare il contratto. Il classe 1996 indosserà i panni di vice Meret nella squadra di Antonio Conte. Elia Caprile farà invece il percorso inverso, andando al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Le prime dichiarazioni di Scuffet, riportate dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio: "Non ho ancora parlato con Conte, grazie per il benvenuto”.

I dettagli dell'operazione.

Simone Scuffet si trasferisce dal Cagliari al Napoli con la formula del prestito secco, dalla durata di sei mesi. Anche lui è cresciuto nell’Udinese dopo una lunga gavetta nel settore giovanile, proprio come Meret. Per lui 13 presenze in questo campionato, l’ultima a Monza. Ad andare in Sardegna è Elia Caprile che ritroverà Nicola, suo allenatore a Empoli: la formula è del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.