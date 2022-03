Se bocci proprio loro: perché un anno fa il Napoli non avrebbe mai vinto all'Olimpico

Ounas ha aperto il varco per Elmas e Lobotka era stato regista illuminante pochi secondi prima. Tre protagonisti del gol di Fabian all'Olimpico

Fonte: di Fabio Tarantino

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Ounas ha aperto il varco per Elmas e Lobotka era stato regista illuminante pochi secondi prima. Tre protagonisti del gol di Fabian all'Olimpico, fautori del successo di domenica, non sarebbero stati in campo lo scorso anno. Gattuso li aveva esclusi, non li riteneva adatti al contesto, erano eterne riserve, poche presenze, pochissimi minuti, la speranza ridotta al minimo, una costante sfiducia verso il futuro, la voglia di andare altrove. Poi è tornata la luce, è arrivato Spalletti, hanno ripreso a giocare, sono diventati importanti, sono cresciuti a tal punto da decidere una partita in extremis.

Lobotka ha già giocato 1273 minuti in stagione, lo scorso anno si era fermato a 527, per Gattuso esisteva Demme e chiunque altro ma non lui, Lobo, che in panchina prendeva peso e perdeva il sorriso. Con Spalletti è rinato e la sua assenza nelle ultime partite si è fatta sentire. Nel Napoli è ormai un giocatore indispensabile. Anche Elmas con Gattuso giocava poco, mai titolare nelle ultime sedici dello scorso campionato, la vera rivelazione è lui, lo è stato anche Spalletti, che già a Dimaro elogiava il macedone e molti convinti fossero solo parole: invece era sincero. Ounas, di comune accordo con la società, era stato mandato in giro, turista per caso, prima Cagliari e poi Crotone, mai Napoli. Era così semplice...