Segnali positivi da Osimhen: può esserci contro l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie sul fronte Victor Osimhen in vista della sfida di domenica sera a San Siro contro la capolista Inter. L'attaccante del Napoli ha svolto stamani un allenamento personalizzato in campo e successivamente ha svolto parte della seduta con il resto in gruppo, come si legge dal report del club azzurro.

Il nigeriano, quindi, sembra sulla via del recupero e potrebbe essere convocato contro i nerazzurri. Da valutare resterà il suo impiego, se sarà dal primo minuto o a partita in corso.