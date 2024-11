"Si parla troppo di me?", la risposta di Lukaku è quella che ci aspettavamo

"Si parla un po' troppo di me? Bisogna parlare della squadra, non di me. Ma del gruppo che sta crescendo". Così Romelu Lukaku a Dazn a fine partita. Una risposta che racchiude il pensiero di molti, Conte compreso. In conferenza spesso l'allenatore si è stupito per le ripetute domande sul belga che, pur pagando ancora una condizione non brillantissima per aver saltato i due ritiri, ha già segnato 5 gol con 4 assist. Meglio di lui in Serie A solo Lookman.

Con la Roma i tre punti arrivano grazie al suo contributo, come a Milano. Reti pesanti che permettono al Napoli di restare in vetta alla classifica. Per la brillantezza dei tempi migliori c'è ancora tempo, ma a prescindere Lukaku in campo prova sempre a dare il massimo e, parole di Conte, è un buono e generoso, una persona che porta positività all'interno dello spogliatoio. Dettagli che contano e fanno la differenza oltre i gol.