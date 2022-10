Cristiano Giuntoli aveva custodito con grande riserbo un nome su cui lavorava da tempo, sperando in cuor suo che nessuno altro ci posasse gli occhi.

Un’estate fa non c’eri che tu. Si chiama Franco, come Califano indimenticato e indimenticabile interprete di quel successo, e l’estate scorsa era stato il colpo di coda della campagna estiva del Napoli. Passato quasi in sordina, perchè sembrava uno di quei colpi last minute che si rivelano spesso inconsistenti, un modo spesso per coprire un buco in rosa e poco più.

L’arrivo di Anguissa, invece, è stato subito qualcosa di diverso. Perchè Cristiano Giuntoli aveva custodito con grande riserbo un nome su cui lavorava da tempo, sperando in cuor suo che nessuno altro ci posasse gli occhi.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Fulham FC le prestazioni sportive di Andre Frank Zambo Anguissa con la formula del prestito con diritto di riscatto” scriveva il club lo scorso 31 agosto, con un riscatto (puntualmente esercitato) fissato a 15 milioni.

Erano bastate poche partite, anzi, pochi minuti di Napoli-Juve (gara d’esordio del camerunese) per rendersi conto che quella cifra era irrisoria al cospetto del valore del centrocampista. Che nel corso dei mesi ha assunto sempre più centralità nel progetto azzurro, fino a diventare uno dei leader di questo Napoli che in estate ha iniziato un nuovo corso. Il gol al Liverpool e la doppietta al Torino certificano una crescita esponenziale, di quello che può essere tranquillamente considerato il miglior centrocampista del nostro campionato. Sia lodato il 31 agosto 2021 e quel comunicato che annunciava la venuta di Frank.