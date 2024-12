Sindaco Manfredi apre: “Stadio Maradona ad ADL è possibile! Se mette 150mln alla fine dei lavori…”

Oggi su CRC è intervenuto Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole: "Io credo che il nostro obiettivo sia quello di riqualificare lo Stadio Maradona. È un patrimonio immateriale della città. Io e De Laurentiis ci parliamo. Vediamo l'impegno del governo se farà un intervento straordinario per facilitare l’opera dal punto di vista finanziario. La valutazione la dobbiamo fare tutti insieme. La società è un elemento fondamentale sulla scelta degli interventi da fare. Il Napoli gioca allo Stadio Maradona. Noi dobbiamo partire dagli stadi che abbiamo poi se ci rendiamo conto che le cose non sono realizzabili possiamo valutare altre opportunità.

Per acquistare il Maradona Il Napoli deve mettere più 150 milioni e alla fine del percorso può ottenere la proprietà poiché anche la legge lo prevede. L’ho detto anche a De Laurentiis Se ci sono degli investimenti importanti che giustificano l’eventuale cessione in proprietà questo è possibile. Ci vuole una valutazione dell’agenzia delle entrate. Maradona di proprietà del Napoli? È possibile, serve un progetto da parte di un proponente. Ripeto: con De Laurentiis ne parliamo spesso. Nella valutazione non rientra solo lo stadio, ma anche le aree perimetrate che dipendono dal progetto che viene messo in atto. Se non c’è la proposta non possiamo fare la valutazione. Ci deve essere anche una convenienza economica da parte della società. Noi come Comune di Napoli facciamo il più possibile per realizzare un progetto".