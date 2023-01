Sipario sul mercato invernale, nessun colpo last-minute: due scambi per alzare il livello della rosa

E' ufficialmente concluso alle ore 20 la sessione invernale del calciomercato in Italia.

SCAMBIO CON LA SAMP - Dalla Sampdoria arriva Bartosz Bereszynski in prestito con opzione di riscatto in favore del Napoli a giugno, fissata a 1.8 milioni di euro. In cambio il Napoli cede alla Sampdoria Alessandro Zanoli in prestito secco fino al termine della stagione. Nell’operazione è inserito anche il ritorno in azzurro di Nikita Contini , il portiere è poi girato in prestito a titolo temporaneo alla Reggina. Dunque cambia il vice Di Lorenzo, il Napoli alle spalle del capitano si tutela con il nazionale polacco, mentre il giovane Zanoli avrà maggiore possibilità di giocare alla Samp.

SCAMBIO CON LA FIORENTINA - Dall’Atalanta, via Fiorentina, arriva Pierluigi Gollini con la formula del prestito con diritto di riscatto, la cui quota è stata fissata a 8 milioni di euro. In cambio il Napoli cede a titolo definitivo Salvatore Sirigu, il portiere firma con i viola con un opzione di rinnovo fino a giugno 2024. Cambia, quindi, anche il vice Meret con Gollini pronto all'occorrenza e desideroso di rilanciarsi dopo i mesi passati in panchina a Firenze.

I COLPI RIMANDATI PER L'ESTATE - Nessun colpo per luglio è stato anticipato dal Napoli. Di solito il club azzurro si porta avanti a gennaio anticipando qualche operazione per il mercato estivo, stavolta però è stato rimandato tutto all'estate. Con il Bari sono probabili due operazioni: Caprile e Cheddira. Il portiere e l'attaccante piacciono molto al Napoli e potrebbero arrivare a titolo definitivo quest'estate per poi essere girati in prestito ad un terzo club. Saltato definitivamente invece il trasferimento di Ounahi, il marocchino è stato mollato alcune settimane fa da Giuntoli e si è trasferito a titolo definitivo dall'Angers all'Olympique Marsiglia.