Sky - Garnacho-Adeyemi, il Napoli lavora su due fronti: la situazione

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato per dare ad Antonio Conte il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain un paio di settimane fa. Il club azzurro continua a lavorare su due fronti: da un lato Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, dall'altro Alejandro Garnacho del Manchester United.

A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato Sky, secondo cui il Napoli nella giornata di ieri ha proseguito i contatti per entrambi i calciatori. Se per Garnacho l'ostacolo rimane la richiesta alta dei Red Devils, per Adeyemi si tratta di convincere il giocatore a spostarsi subito a gennaio. Ad oggi, non c'è una svolta all'orizzonte in nessuna delle trattative.