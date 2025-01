Ultim'ora Sky - Garnacho-Napoli, incontro interlocutorio: la richiesta dello United resta alta

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “Il Napoli si sta concentrando sul sostituto di Kvara, abbiamo fatto due nomi. Ieri abbiamo detto che Manna era a Barcellona per parlare con gli agenti di Garnacho.

E’ stato un incontro interlocutorio. Positivo perché da parte del giocatore non c’è una chiusura ad un eventuale trasferimento al Napoli, resta però la richiesta molto alta da parte del Manchester United, 70mln di sterline, che non è scesa in queste ore. Servirà uno sforzo economico importante, ma servirà soprattutto che lo United abbassi un po’ le pretese.

Se il Napoli non farà l’investimento adesso per un giovane, potrebbe andare su un prestito importante come Timo Werner, che però si è fatto male. Farà gli esami in queste ore, si complica ancora di più la sua uscita dal Tottenham. Adesso Il Napoli dovrà concentrarsi su altri obiettivi se non riuscirà a raggiungere quello di Garnacho”.