Sky - Il Napoli mette le mani su Amrabat del Verona: pressing ora per giugno, le cifre

Comincia la rivoluzione in casa Napoli, in vista del futuro e delle tante possibili partenze dopo il caos di questa stagione. Il primo tassello - riferisce Sky Sport - si chiama Sofyan Amrabat, centrocampista classe '96 dell'Hellas Verona, una delle più belle rivelazioni di quest'anno. Il Napoli ci ha messo le mani, avviando una vera e propria trattativa per giugno. E' stata avanzata un'offerta da 10 milioni di euro, ritenuta non soddisfacente dal Verona che chiede di più.

LE CONCORRENTI - Non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Amrabat, anche se adesso è la squadra che più sta spingendo. Ieri ha provato l'accelerata determinante. Nella giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati continui, c’è inoltre stata una conference call a Verona tra il ds azzurro Giuntoli e gli agenti del calciatore: Napoli dunque al momento in pole.

PERCHE' NON A GENNAIO - L'idea del club azzurro sarebbe quella di chiudere l'operazione adesso, spingendo al massimo, avanzando sempre più, per poi accogliere il mediano olandese, naturalizzato marocchino, la prossima estate. Questo perché il giocatore in questa stagione ha già giocato con due maglie (Hellas Verona e Bruges) e non potrebbe trasferirsi - per regolamento - in una terza. Amrabat si trova alla società scaligera in prestito: a giugno sarà riscattato per 3,5 milioni e ne ricaverà almeno 7 in più dunque, fermo restando anche l'offerta dovrà essere alzata per chiudere l'affare.