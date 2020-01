Sky - Lobotka, vicina l'intesa Napoli-Celta! Contatti continui, in arrivo novità

Continuano i contatti fra il Napoli e gli agenti di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Agenda fitta di impegni per il direttore sportivo Giuntoli e i legali del giocatore, dopo l'incontro a Madrid del 30 dicembre e quello di stamattina a Castelvolturno. Un emisserio del club di De Laurentiis è volato in Spagna per trattare con il club, mentre il ds ha preferito rimanere a Napoli per continuare il confronto con gli agenti di Lobotka. Il giocatore vuole la cessione.

Il Napoli è pronto a offrire 18mln più bonus. La richiesta del Celta Vigo - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport - si è abbassata intorno ai 20/21 milioni a cui dovranno essere aggiunti gli eventuali bonus. Manca un ulteriore sforzo per raggiungere l'intesa definitiva. Si attendono novità concrete nelle prossime ore.