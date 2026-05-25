Podcast Cons. Borriello sul nuovo stadio: "Da ADL non è arrivato nulla. Sull'area ex Q8..."

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A Radio Tutto Napoli, Ciro Borriello commenta la conferenza di Conte e De Laurentiis, il progetto stadio nell’area ex Q8 e il futuro allenatore del Napoli

Il consigliere comunale Ciro Borriello è stato nostro ospite nel corso di "Difendo la città" su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Che giudizio dai alla conferenza stampa di Conte e De Laurentiis?

"Ho visto un video con le espressioni di Conte e De Laurentiis durante la conferenza: era molto eloquente. Obiettivamente non è stata una grandissima conferenza stampa. Alcune uscite, come quella sugli infortuni o sull’Inter, non mi sono piaciute. Mi è sembrato evidente che il presidente abbia evitato più volte lo scontro diretto ed è stato bravo a farlo."

Quanto è concreta l’ipotesi dell’area ex Q8 per il nuovo stadio del Napoli?

"L’area è privata e fortemente inquinata. C’è bisogno di una bonifica importante prima di qualsiasi attività. Parliamo di una delle zone più inquinate della città, con anni di depositi petroliferi alle spalle. Solo per la bonifica potrebbero volerci almeno due anni. Lo spazio c’è, ma non è una situazione immediatamente risolvibile."

Perché il Comune dovrebbe comunque intervenire anche se l’area è privata?

"Anche se è un’area privata bisogna passare attraverso varianti urbanistiche e un percorso amministrativo complesso. Un progetto del genere ha un impatto enorme sulla città: viabilità, infrastrutture, servizi, verde pubblico. Il Comune deve necessariamente dare il suo benestare."

Secondo te De Laurentiis ha già presentato qualcosa di concreto?

"Ad oggi non abbiamo visto nessun progetto con un quadro economico allegato. Si parla molto, ma concretamente non è arrivato nulla. Il Consiglio comunale è pronto a valutare eventuali progetti, ma prima bisogna presentarli."

È più semplice realizzare un centro sportivo rispetto a uno stadio?

"Dal punto di vista dell’impatto è diverso, ma il percorso urbanistico e amministrativo resta comunque importante. Anche un centro sportivo necessita di autorizzazioni, varianti e approvazioni."

Che idea ti sei fatto sul prossimo allenatore del Napoli?

"Italiano potrebbe rappresentare un ritorno a un’idea di calcio più vicina a Sarri o Spalletti. Mi incuriosisce molto anche Farioli. Però con De Laurentiis bisogna sempre aspettarsi una sorpresa."

Che voto dai alle stagioni di Antonio Conte?

"Lo Scudetto è tutto merito di Conte. La sua mentalità vincente è stata determinante come poche altre volte nella storia del Napoli. Per me la prima stagione è da dieci. La seconda da otto e mezzo: gli infortuni hanno pesato tanto, ma il lavoro resta molto positivo."

Che opinione hai sui progetti legati al basket e alle nuove strutture sportive?

"Su alcune vicende ho visto molti proclami e pochi fatti. Quando invece arrivano progetti concreti, come nel caso del palazzetto al Centro Direzionale, il Consiglio comunale li valuta e li approva. La differenza la fanno sempre gli atti concreti."