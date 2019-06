Sky - Manolas-Napoli, domani si può chiudere: Diawara nell'operazione, le ultime

Domani sarà il giorno di Kostas Manolas. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Albiol è ormai un giocatore del Villarreal, ed ora si può chiudere definitivamente l'accordo con la Roma. Diawara finirà nell'operazione per portare il difensore greco in azzurro, ma c'è ancora da capire la valutazione economica che verrà fatta.