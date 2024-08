Sky - Napoli-David Neres, nuovi contatti col Benfica. Il Cagliari ripiomba su Gaetano

Nel corso di Sky Sport 24 l’inviato Sky a Castel di Sangro Francesco Modugno ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: "Ora la necessità è quella di estendere la rosa. Servono i soldi e le fonti sono due: una è rappresentata dalla cessione di Victor Osimhen, che però è ancora a Castel di Sangro, pur avendo giocato pochissimo in allenamento. In questo momento la situazione è lenta e di conseguenza Lukaku è bloccato, si allena con le indicazioni di Conte e del suo staff ma non può ancora raggiungere il Napoli.

L'altra fonte di denaro è rappresentata dalle altre cessioni: Jens Cajuste al Brentford, operazione da definire, e Gianluca Gaetano che sembrava vicinissimo al Parma. L'incontro decisivo con gli emiliani non c'è stato e il Cagliari si è ripiombato su di lui. Anche Mario Rui cerca squadra e non mancano le opzioni per la cessione di Natan.

Gli altri obiettivi sono quelli di Billy Gilmour, che ricalca le caratteristiche di Lobotka e costa 13 milioni di euro. Anche per David Neres ci sono stati nuovi contatti tra Napoli e Benfica e tra il ds Manna e l'entourage del calciatore: operazione da 25 milioni, serve uno sforzo ma prima bisognerà cedere per fare cassa. Resta in piedi anche Marco Brescianini".