Sky - Nodo contrattuale per Amrabat: il giocatore vuole 4 anni e clausola

Finito l'incontro tra Amrabat e il Napoli. Arrivano da Sky importanti aggiornamenti relativi alla trattativa per il centrocampista del Verona con cui al momento non è stata trovata l’intesa tra le parti: il giocatore vorrebbe infatti 4 anni di contratto, mentre il Napoli ne offre 5. Il contratto prevede 1 milione e 750mila euro l’anno più bonus, il nodo è quindi legato alla durata del contratto. Il giocatore deciderà con i suoi agenti, ma è attualmente orientato per avere solamente 4 anni di contratto, o 5 nel caso in cui fosse inserita la clausola rescissoria, che il Napoli non vuole. Si continuerà a trattare nelle prossime ore, attualmente però l’accordo non è stato ancora definito.