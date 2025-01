Sky - Non solo Garnacho: Napoli forte sul 2002 Yeremay del Deportivo! Cifre e dettagli

Il primo nome richiesto da Antonio Conte per il dopo Khvicha Kvaratskhelia risponde al nome di Alejandro Garnacho del Manchester United. L’esterno spagnolo naturalizzato argentino è stato schierato titolare questa sera nel match vinto 3-1 in rimonta contro il Southampton.

Garnacho, riferisce Sky Sport, resta però un obiettivo difficilissimo per costi: i Red Devils, infatti, valutano circa 70 milioni l’attaccante classe 2004. Una richiesta ritenuta eccessiva dal Napoli. I contatti tra il club azzurro e gli agenti del calciatore non si sono mai interrotti dopo il blitz dei giorni scorsi a Barcellona del direttore sportivo Giovanni Manna. La strategia del Napoli è cercare di mettere le mani su Garnacho, convincerlo e poi andare a trattare con lo United sperando che abbassi le richieste economiche. Il Napoli non ha però intenzione di aspettare la decisione dei Red Devils e lavora anche a piste parallele.

Il nome nuovo è Yeremay Hernández, classe 2002 del Deportivo La Coruña. Tecnica sopraffina, classe, qualità, uno contro uno, può giocare sia a destra che a sinistra. Il club spagnolo non vuole scendere dal valore della clausola di 20 milioni di euro. Il Napoli è la squadra italiana che sta più insistendo per il giocatore, a prescindere da Garnacho. Può essere un’operazione per il futuro. A fargli posto potrebbe essere Ngonge, ma si insisterà anche se quest’ultimo dovesse rimanere. Quest'anno Yeremay Hernández ha collezionato 8 gol e 3 assist in 18 partite complessive.