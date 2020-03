Sky - Ora priorità ai rinnovi di 4 azzurri: Gattuso spinge per Zielinski, schiarite su Milik

In questi tempi d'emergenza il mercato, ovviamente, passa in secondo piano. Ma durante il confinamento il Napoli sta facendo delle riflessioni profonde, specie sui calciatori la cui scadenza di contratto è imminente o quasi. Non parliamo di Dries Mertens (per lui il rinnovo è cosa quasi fatta) e José Maria Callejon, ma di quei calciatori che hanno un accordo col club azzurro fino a giugno 2021: Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj.

DUE PRIORITA' - Tra questi nomi, i lavori del Napoli sono concentrati soprattutto sui due polacchi. Zielinski è uno dei calciatori preferiti di Gattuso, che per questo sta spingendo per il prolungamento. Come riferito da Sky Sport, si sta facendo di tutto per trovare un punto di incontro, ma è chiaro che la quarantena obbligatoria non facilita l'operazione. La società partenopea sta lavorando tanto anche per rinnovare il contratto di Milik: fase di stallo, ma nessun peggioramento e già questa sarebbe una notizia positiva. Se per l'attaccante non sarà trovata l'intesa entro giugno, in estate sarà messo sul mercato.