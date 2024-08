Sky - Osimhen ad un passo dall'Al-Ahli: 80mln più bonus al Napoli, si firma stamattina!

Victor Osimhen ad un passo dall'Al-Ahli: affare da 80 milioni più bonus come rivela Sky Sport. Al giocatore circa 40 milioni all'anno per 4 anni con clausola rescissoria all'interno del contratto.

"Al Napoli sono previsti invece circa 80 milioni con le firme dei contratti che sono previste in mattinata. Alla fine per Oshimen non sono mancate le offerte, tra cui quella del Chelsea fino a notte fonda ma con cifre proposte di salario più basse rispetto a quelle in essere a Napoli. Il giocatore ha deciso di andare dove lo hanno voluto di più".

Sta per definirsi una delle situazioni più intricate del mercato estivo, ovvero il destino di Osimhen. Altro che Psg o Europa con la Premier League, il suo destino a quanto pare sarà la Saudi Pro League. Attesa per ulteriori aggiornamenti su un'affare sempre più in via di definizione.