Sky - Osimhen, è tutto fatto: la prossima settimana la famiglia sarà in città per cercare casa

Quando sarà ufficiale il passaggio di Victor Osimhen al Napoli? Tutto dipende da Aurelio De Laurentiis e da quando vorrà scrivere il classico tweet d'annuncio. Sky Sport fa sapere che tra le parti in causa - Lille, Napoli ed entourage dell'attaccante classe '98 - ci sono tutti gli accordi e tutte le firme del caso. La prossima settimana la famiglia del nigeriano sarà in città, a Napoli, per cercare quella che sarà la nuova casa del giocatore e dei