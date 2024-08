Sky - Osimhen, il Chelsea è in città! L'obiettivo è trovare accordo col Napoli: la situazione

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 00:11 In primo piano

Il Chelsea è tornato alla carica per Victor Osimhen.

Il Chelsea è tornato alla carica per Victor Osimhen. La società inglese è sbarcata a Napoli per cercare di trovare un accordo con il Napoli per poi cercare quello con l’attaccante nigeriano. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di ‘Calciomercato l’Originale’.

Sull’ex centravanti del Lille c’è anche la corte serrata dell’Al Ahli, società di Saudi Pro League che gli ha proposto un ricchissimo ingaggio da oltre 30 milioni di euro a stagione.