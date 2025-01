Sky - Raspadori, spuntano due club esteri interessati: la risposta del Napoli

Il calciomercato invernale del Napoli entrerà nel vivo in questi ultimi giorni. Oltre alla ricerca del sostituto di Kvaratskhelia, con la questione Adeyemi-Garnacho che tiene banco, ma ci sono movimenti anche in uscita: oltre Rafa Marin ormai destinato al Villarreal, c'è un altro giocatore azzurro attenzionato da diversi club.

Si tratta di Giacomo Raspadori su cui c'è il forte interesse del Marsiglia di De Zerbi e del West Ham, come riportato da Sky Sport. A questo punto del mercato però, il Napoli è più restìo alla cessione: il club azzurro non apre al trasferimento in quanto sorgerebbe il problema di trovargli un rimpiazzo. È quindi un'operazione improbabile, ma nel calciomercato è mai detta l'ultimo: Raspadori ha poco spazio nel sistema di Conte e non è da escludere totalmente che possa partire.