Sky - Saint-Maximin, chiesta deroga alla Fifa: se non si chiude c’è Boga!

Il prescelto come esterno del Napoli per sostituire Kvaratkshelia in questo momento Saint-Maximin dell’Al Ahli, ma in prestito al Fenerbahce. L’esterno offensivo classe 1997 doveva rientrare dal prestito entro la mezzanotte, quando chiudeva il mercato arabo, e poi essere girato da domani in poi al Napoli.

Questo non è avvenuto, ma si cercherà domani di avere una deroga sia da parte della FIFA che delle federazioni turca e araba. Se questo tecnicamente non sarà consentito, il Napoli potrebbe andare su Boga, in prestito dal Nizza e vecchia conoscenza del calcio italiano. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'originale' è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.