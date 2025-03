Sky - Verso Napoli-Fiorentina: c'è la notizia su McTominay e Politano

Massimo Ugolini, da Castel Volturno, interviene in diretta a Sky Sport per aggiornare la situazione sulla formazione che Conte è pronto a scegliere e a opporre alla Fiorentina domenica alle 15 al Maradona: "McTominay va gestito in questo periodo e va seguito in questi giorni di avvicinamento alla partita del Maradona. Politano si è allenato regolarmente, nessun problema.

Attenzione ai carichi di lavoro da applicare ai giocatori in una stagione lunga, complessa, in cui i titolarissimi hanno tanti minuti nelle gambe. Buone notizie dunque per Politano. Aspettiamo su McTominay ma non ci dovrebbero essere grandi problemi. Il Napoli dovrebbe continuare col 3-5-2 con Gilmour favorito su Billing".