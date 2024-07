Sorpresa Lindstrom, Gazzetta: "Possono arrivare 30 mln dalla Premier"

Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'esterno d'attacco danese

Al Napoli potrebbero arrivare 30 milioni per Lindstrom dalla Premier. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'esterno d'attacco danese: "Lindstrom e la Premier. Anche qui c’è grande traffico nel reparto e il Napoli al momento non è nella condizione di poter affondare il colpo. Un assist potrebbe arrivare sempre dalla Premier: Lindstrom, infatti, è finito nel mirino di Everton e Aston Villa, pronte all’investimento sul danese che già un’estate fa aveva suscitato l’interesse del Liverpool.

Preferì il Napoli, per giocare di più. Ma i fatti hanno detto altro e ora Lindstrom si sta giocando le sue chance con Conte. Il tecnico vuole studiarlo bene in ritiro prima di decidere il suo futuro. Potrebbe restare come vice-Kvara, oppure chiuderla qui: dalla Premier potrebbero arrivare quei 30 milioni da reinvestire su Greenwood".